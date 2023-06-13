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Чемпион Европы по баскетболу Сергей Моня завершил карьеру

БК «Зенит» сообщил, что форвард команды Сергей Моня завершил карьеру
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Форвард петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Моня завершил профессиональную игровую карьеру в возрасте 40 лет. Об этом 13 июня сообщил клуб на своем сайте.

«Год назад Капитан Россия взял титул чемпиона Единой лиги вместе с «Зенитом» и спустя полгода снова пришел на помощь клубу, когда сине-бело-голубых преследовала череда травм» — говорится в сообщении.

«Зенит» поблагодарил «Капитана Россию» за полтора года, проведенные вместе.

Свой последний официальный матч Моня провел 10 января против «Локомотива-Кубань» (73:71). Последний раз в форме «Зенита» Сергей вышел на паркет в матче с болельщиками на закрытии сезона.

Форвард играл за «Автодор», ЦСКА, «Портленд», «Сакраменто», «Динамо», «Химки» и «Зенит».

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Моня — чемпион Европы 2007 года и бронзовый призер турнира 2011 года, бронзовый призер Олимпиады-2012, заслуженный мастер спорта России, отмечает «Спорт-Экспресс».

В июне 2022 года санкт-петербургский «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Спортсмены обыграли в финальной серии плей-офф московский ЦСКА.

Матч закончился со счетом 81:75 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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