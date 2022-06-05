Баскетбольный клуб «Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» впервые в своей истории стали чемпионами Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии плей-офф московский ЦСКА.

Матч закончился со счетом 81:75 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 19 очков. У ЦСКА больше всего очков набрал Каспер Уэйр (17), пишет «Спорт-Экспресс».

«Зенит» по ходу серии до четырех побед уступал со счетом 1-3, но выиграл три игры подряд и впервые стал победителем Единой лиги ВТБ.

До этого команда четыре раза становилась бронзовым призером турнира. В завершившемся сезоне финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ впервые проводилась до четырех побед.

ЦСКА каждый сезон попадает в финал и до этого лишь раз уступил титул в Единой лиге — в 2011 году «Химкам».