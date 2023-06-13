В России стартовали продажи городского кроссовера Jetour Dashing

Официальные дилеры китайского производителя Jetour объявили о начале продаж городского кроссовера Dashing. Об этом сообщает во вторник, 13 июня, пресс-служба Jetour. Цены на автомобиль начинаются от 2 339 900 рублей.

Кроссовер Dashing ориентирован на молодежную аудиторию. Модель поставляется на российский рынок с двумя силовыми установками на выбор. Покупатель может выбрать турбодвигатель объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. в паре с автоматической или механической шестиступенчатой коробкой передач. Также Jetour предлагает 1,6-литровую турбированную силовую установку мощностью 190 л.с. в тандеме с семиступенчатым роботом.

В качестве оснащения покупатель получит такие опции, как светодиодная оптика, бесключевой доступ, сенсорная приборная панель, интеллектуальный цифровой дисплей, голосовое управление, беспроводная зарядка и проекция экрана телефона, кожаный салон, камера кругового обзора, электрическая регулировка кресла водителя, динамик в подголовнике, а также функция автоматического складывания и памяти боковых зеркал.

13 июня китайский кроссовер Jetour X70 Plus поступил в салоны российских дилеров. Цена на автомобиль начинается от 2,8 млн рублей. Jetour X70 Plus ввезен в страну по программе параллельного импорта. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 л, который развивает 197 л.с., в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Новинка российского рынка может предложить покупателю такое оснащение, как кожаную отделку салона, панорамную крышу с люком, мультируль, камеру кругового обзора, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель, атмосферную подсветку салона, датчики света и дождя и электропривод багажника.