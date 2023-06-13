В Иордании на границе с Сирией сбили несший наркотики беспилотник

Вооруженные силы Иордании во вторник, 13 июня, сбили недалеко от границы с Сирией беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который переносил наркотики. Об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на источник в армейских структурах.

Как утверждает агентство, беспилотник нес 500 г метамфетамина. Наркотики уже переданы в соответствующие инстанции. По словам военнослужащих, БПЛА прилетел в Иорданию с территории Сирии. Его сбили после пересечения границы.

Дамаск пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее, 5 мая, стало известно, что испанская полиция изъяла 2 т кокаина у членов преступной организации, возившей наркотики из Южной Америки. В результате операции было задержано восемь человек. У преступников также было изъято €58 тыс. наличными.