Принцип связанности

Современный мир находится в кризисе. Очевидно, что в целом растет общее ожесточение, линии разлома между разными частями света, государствами, противоборствующими силами углубляются. Но вместе с тем зависимость стран друг от друга не только никуда не делась, но даже в известном смысле возрастает.

При этом во многом причины нынешнего весьма сложного и опасного положения дел заключаются в том, что все последние десятилетия, если не столетия, взаимозависимость в современном мире росла, в то время как способность к регулированию этой зависимости очевидным образом отставала. Какую сферу жизни мы не возьмем, везде связанность человечества увеличивается. Самая наглядная, на мой взгляд, — коммуникации.

У нас на глазах выросли невероятные коммуникационные платформы, появились могущественные социальные сети, люди массово погрузились в волны бушующего информационного океана, уверенная навигация в котором оказалась невозможной. Технологическая революция преодолела национальные, государственные, религиозные, вообще всякие границы и недвусмысленно поставила вопрос о способности человечества регулировать эту сферу, разработать какие-то такие правила, которых можно будет придерживаться во всем мире. Увы, пока результаты разнообразных попыток выработать регулирование, мягко говоря, крайне печальны. Государства оказались перед тяжелым выбором необходимых мер защиты национального информационного пространства и способов обеспечения населения достоверными сведениями о происходящем.

Коммуникационная сфера — важнейшая в жизни людей, поскольку именно она создает социальность, то есть пространство, в котором люди могут действовать, так, как они хотят. Например, любить, выбирать профессию, добиваться успеха и так далее. Понятно, что экономика — а она всегда была, по сути, материальной формой общения людей — в высшей степени связана с коммуникацией, с той взаимозависимостью, в которую погружен мир. Соответственно, погружение всей коммуникационной сферы в цифровую среду самым решительным образом сказалось и на ситуации в мировой экономике.

В известной степени, незаметно для самих себя, мы оказались в мире различных апокалиптических прогнозов. Цифровое рабство наступило. Манипуляции данными, в том числе персональными, стали обыденной практикой. Даже пресловутые криптовалюты оказались «под колпаком». Почему так вышло — отдельный вопрос. Сейчас куда важнее другое: технологии сделали мировую экономику не только быстрой и удобной, но и во многом подконтрольной нескольким центрам принятия решения, расположенным преимущественно в странах Запада.

Сама идея санкций, эффективность которых, впрочем, всегда была под вопросом, есть следствие, с одной стороны, взаимозависимости, а с другой — асимметричности расположения узловых пунктов управления технологическими платформами современной экономики. Так, выяснилось, что платежные системы Visa или Mastercard легко могут отключить десятки, если не сотни миллионов пользователей в одно мгновение по повелению властей всего нескольких стран. Различные системы, вроде SWIFT, также оказались средством манипуляции и наказания, нарушения сложившихся экономических связей. Пресловутое удобство доллара в международных расчетах оказалось ловушкой для тех стран, которые решили выбрать самостоятельный путь развития.

Вообще просто потрясает легкость, с которой элиты западных стран бросились принуждать весь мир следовать их решениям. Некоторые наблюдатели, кстати, увидели в этом факте доказательство того, что экономика оказалась подчиненной собственно политической воле, что денежный, меркантильный интерес подчиняется ценностному. Что ж, ценности, как в свое время замечал Макс Вебер, необычайно важны для развития капитализма.

Но нынешний кризис показал скорее то, что страх утери доминирующего положения в мире, страх прямого и открытого соревнования с новыми экономиками, вроде китайской, индийской или российской движет западными элитами. И еще кризис показал, что все капиталистические святыни, вроде свободы рынков или честной конкуренции, могут быть легко отвергнуты, если речь заходит о благополучии западных элитных слоев. Недаром, кстати, нынешний кризис в известной степени крайне оживил левых: они почувствовали уязвимость современной капиталистической системы.

Но вернусь к тому, с чего начал: взаимозависимость никуда не делась, необходимость мировой торговли и экономической кооперации никуда не делась тоже. Кроме того, большая часть планеты никак не желает принимать участие в опасных для всего мира попытках Запада ослабить Россию. Напротив, большинство стран (и часть западных тоже) хотят каким-то образом наладить и поддерживать экономические связи. Но для этого нужны правила, нужна финансовая инфраструктура, нужны платежные средства и системы для них. А к ним требуются инструменты регулирования, на которые можно было бы положиться и которые не оказались бы в одних руках.

Понятно, что в одно мгновение новое здание мировой экономики не возведешь, но, очевидно, процесс строительства уже начался. Мы воочию видим, что хотя нынешний кризис осложнил международную коммуникацию, но в тоже время он пробудил много новых сил, которые желают воспользоваться моментом для того, чтобы занять более выгодное место в мировой экономике. И эти новые силы существуют и в России, и во многих других странах, например в Китае, Индии или Малайзии.

И хотя есть много такого сегодня, о чем стоит тревожиться или печалится, всё же мы видим и вполне определенные позитивные признаки. В общем, у нас на глазах возникает то, что можно назвать новой мировой связанностью, новой системой взаимозависимости, регулирование которой будет построено — есть такая надежда — на принципах равенства и открытости, конструктивного доверия друг другу. Кстати, в принципе такая система не может и не должна исключать ни одну страну современного мира.

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Эксперт примет участие в сессии «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная» международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоится 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора