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На российском рынке появился кроссовер Chery Tiggo 7 Plus

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Фото: autohome.com
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В России появились китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Plus, ввезенные по параллельному импорту. Об этом 13 июня, во вторник, сообщает «Российская газета». Цена на автомобиль начинается от 2 895 000 рублей.

Автомобиль поставляется в Россию в максимальной комплектации. Tiggo 7 Plus оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. (290 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Tiggo 7 Plus оборудован проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности, панорамной крышей, аудиосистемой Sony, дисплеем медиасистемы диагональю 24,6 дюйма (совмещен с панелью приборов), системой удержания в полосе и помощником, который контролирует расстояние между автомобилями в потоке.

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13 июня китайский кроссовер Jetour X70 Plus поступил в салоны российских дилеров. Jetour X70 Plus ввезен в страну по программе параллельного импорта. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 л, который развивает 197 л.с., в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Новинка российского рынка может предложить покупателю такое оснащение, как кожаную отделку салона, панорамную крышу с люком, мультируль, камеру кругового обзора, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель, атмосферную подсветку салона, датчики света и дождя и электропривод багажника.

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