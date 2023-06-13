Звезда «Однажды в Америке» актер Трит Уильямс погиб в автокатастрофе

Американский актер Трит Уильямс, известный по сериалу «Любовь вдовца» и фильму «Однажды в Америке», погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года. Об этом 13 июня сообщила газета Daily Mail со ссылкой на заявление полиции штата Вермонт.

По данным полиции, Уильямс скончался после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл. Пострадавшего актера вертолетом доставили в госпиталь, однако спасти его не удалось.

Агент артиста Барри Макферсон раскрыл подробности его смерти, пишет «Газета.Ru». По его словам, Уильямс совершал поворот и именно в это момент его подрезала машина.

«Я просто опустошен. Он был таким хорошим парнем, таким талантливым», — поделился Макферсон.

За почти полувековую карьеру Трит Уильямс снялся во множестве фильмов, включая такие киноленты, как «Однажды в Америке» (1984), «Волосы» (1979), за роль в которой был номинирован на премию «Золотой глобус» как лучший дебютант, «Мертвый полицейский» (1988) и многих других. Он также играл в театрализованных постановках, в том числе на Бродвее.