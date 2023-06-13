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Российские ученые создали средство от опьянения

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Ученые Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) создали средство, которое уменьшит эффекты употребления спиртных напитков. Новая разработка поможет сохранить правильную координацию, трезвость мышления и позволит оставаться в тонусе во время алкогольного мероприятия.

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Препарат представляет собой биологически активную добавку, изготовленную из природных аминокислот и углеводов. Они ускоряют обменные процессы в организме человека и улучшают работу нервной системы.

«Важно, что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет «сохранить лицо», — объяснил «Известиям» один из создателей препарата, магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

Препарат не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Производиться он будет в виде порошка, упакованного в одноразовые пакетики. Стоимость препарата составит порядка 300 рублей за упаковку из 10 порций.

«Добавка будет полезна, когда нужно поддержать светскую беседу с бокалом в руке. Или для агентов по продажам — при работе с клиентами в неформальной обстановке», — пояснил Илья Иващенко.

Изобретатели предупреждают, что их разработка не является противоядием, которое позволит управлять транспортным средством в нетрезвом виде.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С большого БАДуна: ученые из России создали средство от опьянения

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