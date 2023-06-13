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Подразделение капитана Рыжковича выявило и разгромило тайную вражескую ДРГ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Подразделение капитана Алексея Рыжковича выполняло боевые задачи по борьбе с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) националистов, которые попытались тайно атаковать позиции российского подразделения. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 13 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Заметив приближение украинских боевиков, капитан Рыжкович с подчиненными занял выгодные позиции на местности и приступил к отражению атаки противника.

В ходе боя Рыжкович получил ранение, но продолжил руководить вверенным ему подразделением. Сражаясь с ДРГ противника, подразделение капитана Рыжковича завладело оружием иностранного производства. А националисты, несмотря на численное преимущество, понесли существенные потери и отступили.

Подразделение отразило атаку диверсантов и разбило планы противника на тайную атаку российских военных.

В свою очередь, мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Малика Гаджиева оборонял стратегически важную высоту в районе одного из населенных пунктов, когда противник попытался вернуть утраченные позиции.

Находясь на передовом рубеже атаки, лейтенант Гаджиев получил тяжелую контузию, однако продолжил руководить взводом. Несмотря на плотный вражеский артиллерийский огонь, указания лейтенанта позволили остановить противника на подступах к высоте и заставить его отступить с тяжелыми потерями.

Рядовой Александр Машков в ходе спецоперации обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы ВС РФ.

Украинские националисты попытались вытеснить российские войска с занимаемых позиций и атаковали район их расположения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Из-за этого были повреждены узлы и агрегаты станции спутниковой связи.

Машков выдвинулся к поврежденной станции и приступил к ее восстановлению, находясь в условиях обстрела со стороны боевиков.

Самоотверженные действия рядового Машкова и его профессионализм позволили оперативно восстановить средства связи российских войск. Артиллерийские расчеты смогли получить координаты позиций вражеских РСЗО. Огнем российской артиллерии вражеские реактивные системы были подавлены.

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Днем ранее, 12 июня, в Минобороны рассказывали, как понтонный взвод смог возвести переправу через реку под плотным обстрелом врага. Преодолев водную преграду, российские подразделения смогли закрепиться на противоположном берегу и отбросить ВСУ вглубь обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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