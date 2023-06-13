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Диетолог назвал способ избежать скачков давления в жару

Диетолог Гинзбург: регулярное употребление воды поможет избежать скачков давления летом
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как избежать скачков давления в летний период.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 12 июня, специалист объяснил, что колебания артериального давления в жаркую погоду могут наблюдаться и у гипертоников, и у гипотоников. Чтобы этого избежать, важно не допускать обезвоживания организма.

По словам врача, следует всегда иметь под рукой воду и не лениться ее пить, даже если не чувствуется жажда, которая может наступить с опозданием, сообщает Pravda.Ru.

Гинзбург отметил, что гипертоники обычно принимают лекарства для снижения давления и им стоит учитывать, что на фоне жары, обезвоживания и тяжелых физических нагрузок их действие может быть более выраженным.

Как пояснил врач, привычные дозы в жару могут оказаться завышенными. В этой связи гипертоникам следует проконсультироваться с врачом по вопросу коррекции приема препаратов летом, пишет Life.ru.

Гипотоникам, помимо воды, врач посоветовал пить тонизирующие напитки: кофе, женьшень, элеутерококк, они способствуют поддержанию тонуса сосудов. Если давление резко понизилось, можно съесть что-то соленое, отмечает сайт aif.ru.

7 июня врач-кардиолог, д.м.н. Юрий Конев рассказал, что головная боль, тошнота и неврологическая симптоматика могут сигнализировать о повышенном артериальном давлении. Кардиолог посоветовал приобрести тонометр и регулярно измерять свое давление, отмечает телеканал «360».

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30 мая врач-кардиолог, к.м.н. Денис Соколов рассказал «Известиям», какие продукты способствуют повышению артериального давления. К ним специалист отнес соль, кофеин и алкоголь.

В марте гастроэнтеролог Екатерина Есакова предупредила, что частое употребление в пищу говядины, свинины и баранины может повышать уровень холестерина и артериального давления. Врач призвала ограничить употребление мяса людям, имеющим риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний кишечника, пишет НСН.

В январе прошлого года врач-кардиолог Сергей Иванов рассказал, что повышенное артериальное давление может привести к поражениям мозга, печени или сердца. Помимо этого, постоянное давление 200 на 120 может представлять смертельную опасность для человека, отмечает телеканал «Звезда». Врач подчеркнул, что «с такими цифрами категорически ходить нельзя». Специалист посоветовал гипертоникам лекарства, которые необходимо принимать лишь раз в день, поскольку они лучше держат артериальное давление в течение суток.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на экспертов перечислил причины высокого давления. К ним относятся нарушение тонуса сосудов, проблемы с почками, гормональные нарушения, похмелье. Кроме того, повышение артериального давления могут спровоцировать популярные обезболивающие средства.

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