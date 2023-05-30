Кардиолог назвал повышающие давление продукты

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов рассказал «Известиям», какие продукты способствуют повышению артериального давления.

Прежде всего специалист пояснил, что артериальное давление — это понятие, определяющее силу, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов. У пожилых людей оно может сильно колебаться от очень высоких показателей до значительного понижения. Это связано с возрастными изменениями в сосудах, сердечной мышце и других органах.

«Для большинства людей нормальным считается артериальное давление ниже 135/85 мм рт. ст. Показатели в пределах 135-140/85-90 мм рт. ст. считаются высокими нормальными. А при артериальном давлении выше 140/90 мм рт. ст. диагностируют артериальную гипертензию. Чтобы определить, является ли изменение уровня давления причиной плохого самочувствия, необходимо регулярно измерять его и вести специальный дневник. Только ежедневный контроль может дать правильные результаты», — объяснил Соколов.

Человек с повышенным артериальным давлением постоянно чувствует себя усталым, разбитым, с трудом выполняет ежедневные обязанности и эмоционально заторможен, добавил кардиолог. Кроме того, отмечается снижение памяти и мозговой деятельности, нарушается терморегуляция, усиливается потоотделение, появляются головные боли, сонливость, боли в суставах и мышцах, нарушается общее самочувствие.

«Повышение давления могут провоцировать продукты, богатые поваренной солью, — она задерживает жидкость в организме и увеличивает объем перекачиваемой крови. Ежедневно можно употреблять не более 5 г соли. Злоупотребление кофеиносодержащими продуктами, алкоголем, пищей с высоким содержанием углеводов и животных жиров также может привести к риску артериальной гипертензии», — рассказал Соколов.

Высокое артериальное давление может быть причиной развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта, различных нарушений сердечного ритма и хронической сердечной недостаточности. Возможно также развитие хронической почечной недостаточности и поражение сосудов сетчатки глаза со снижением зрения. При стойком повышении артериального давления (от 140/90 мм рт. ст.) следует обратиться к врачу, заключил кардиолог.

Ранее, 25 апреля, замгендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии имени Чазова» Минздрава России, профессор Нана Погосова указала на пользу даже десятиминутной физической нагрузки в день для поддержания здоровья сердца людей старше 40 лет.