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В Белом доме заявили о получении консульского доступа к арестованному в РФ Трэвису Лику

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Фото: РЕН ТВ
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Представители США получили консульский доступ к задержанному в Москве американскому гражданину, музыканту российской группы «Лови ночь» Трэвису Лику, подозреваемому в сбыте наркотиков. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Насколько мне известно, консульские работники присутствовали при предъявлении ему обвинения и получили консульский доступ к нему», — сказал он.

Днем ранее, 11 июня, CNN опубликовал данные Госдепартамента США о том, что Трэвиса Лика действительно арестовали в России, сотрудники посольства США присутствовали на предъявлении ему обвинения в субботу.

«Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик был арестован и находится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали на предъявлении ему обвинения 10 июня. Мы будем продолжать внимательно следить за этим делом», — сообщил CNN представитель посольства.

В тот же день Хамовнический районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде пребывания под стражей до 6 августа.

«Бывший десантник и музыкант обвиняется в участии в наркобизнесе путем привлечения молодежи», — говорилось в распространенном по Telegram-каналам заявлении суда.

Лику предъявили обвинение по п. «г» ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). В пресс-службе суда также отметили, что ранее по этому делу была арестована знакомая музыканта гражданка РФ Валерия Гробанюк, сообщало ТАСС.

В суде добавили, что Трэвис Лик служил в воздушно-десантных войсках США, а в России продюсировал группы «Тараканы», Louna, «Слот».

При этом, по данным РЕН ТВ, Лик участвовал в военной операции в Ираке, в 2014 году посещал Украину, затем переехал в Россию и занялся музыкой.

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В марте Лефортовский суд города Москвы арестовал американца по делу о шпионаже. Известно, что обвиняемый содержится в следственном изоляторе «Лефортово».

Журналист был задержан в Екатеринбурге ранее при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Известно, что он работал в пользу США.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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