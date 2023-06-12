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Глава Курчатовского института рассказал о пользе нейтрино для изучения Вселенной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» о пользе частицы нейтрино. Она полезна как для изучения происхождения Вселенной, так и для современных ядерных технологий, говорит ученый.

По словам Ковальчука, нейтрино не поглощается. Если эту частицу поймать, условно, «из космоса», то она будет нести в себе определенный информационный след.

«Можно понять, что было огромное количество световых лет назад. Историю Вселенной прочитать», — подчеркнул он.

Вместе с тем глава НИЦ отметил, что частицы такого типа очень сложно регистрировать — для этой цели необходимо создавать дорогие детекторы. В настоящий момент они создаются. Применялись такие оборудования и в 1970-х.

Ковальчук рассказал, что в то время благодаря детектору, регистрирующему нейтрино, был выявлен обман со стороны США. Тогда между российской и американской сторонами была договоренность о том, что суда не должны возить ядерное оружие. Впоследствии выяснилось, что Вашингтон «все-таки возил».

«Сегодня нейтрино однозначно позволяет контролировать состояние топлива в реакторе. А это основа режима нераспространения ядерных технологий, которые лежат в основе создания ядерного оружия», — подчеркнул директор «Курчатовского института».

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В апреле «Известия» сообщали, что НИЦ «Курчатовский институт» возглавляет Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, согласно которой некоторые установки класса мегасайенс уже работают, а другие еще будут построены в нашей стране

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