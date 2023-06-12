На востоке Москвы в результате аварии погиб мотоциклист

На востоке Москвы мотоциклист погиб в результате столкновения с иномаркой. Об этом сообщил источник «Известий» 12 июня.

На кадрах запечатлен момент ДТП. Уточняется, что авария произошла рядом с домом 36 на 4-й Гражданской улице.

По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.

Прокуратура Восточного административного округа поставила дело на контроль.

Ранее, 8 июня, стало известно, что в Сызрани в результате опрокидывания мотоцикла пострадал 75-летний мужчина. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла «Урал» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.