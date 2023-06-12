Экс-руководителя Samsung обвинили в передаче данных в Китай

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения бывшему руководителю Samsung Electronics Ли Чжэ Ену. Бывшего топ-менеджера обвиняют в краже данных, которые тот впоследствии попытался использовать для строительства завода в Китае. Об этом 12 июня пишет Reuters.

Ранее мужчина также занимал пост президента компании по производству микросхем SK Hynix. Сторона обвинения утверждает, что в период нахождения на этой должности Ли Чжэ Ен незаконным способом заполучил технологии Samsung и попытался построить завод в 1,5 км от предприятия по производству чипов Samsung в китайском Сиане. Попытка обернулась неудачей из-за перебоев в финансировании.

Ли Чжэ Ена арестовали в мае. Помимо экс-руководителя, фигурантами дела стали еще шесть лиц, обвиняемых в причастности к преступлению.

По оценке прокуратуры, кража данных нанесла Samsung Electronics ущерб в размере не менее 30 млрд вон ($23 млн).

В апреле стало известно, что прибыль компании снизилась на 95% в I квартале 2023 года. Корпорация пытается справиться с глобальным спадом спроса на полупроводники.

С утечкой данных в июне столкнулись авиакомпания British Airways, вещательная корпорация Би-би-си и сеть аптек Boots. Сведения были утеряны в результате масштабной кибератаки. Помимо имен и фамилий более 34 тыс. сотрудников, были также утеряны их адреса проживания, номера социального страхования и банковские реквизиты.