Пять человек пострадали из-за нападения кабана в Японии

В японском городе Омура в префектуре Нагасаки пять человек, включая двухлетнего ребенка, получили ранения в результате нападения кабана. Об этом 11 июня сообщил телеканал NHK.

Животное ростом 1,1 м забежало в жилой район утром в воскресенье, некоторых кабан покусал, а некоторых просто опрокинул на землю.

Четыре человека госпитализированы, угрозы жизни нет. Кабана поймали спустя два часа после начала его забега.

Накануне сообщалось, что при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» с крысами, которая призвана найти пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на присутствие грызунов. По словам вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, крысы не несут угрозы для общественного здоровья, несмотря на то, что являются переносчиками лептоспироза.