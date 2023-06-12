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Пять человек пострадали из-за нападения кабана в Японии

В Японии пять человек пострадали в результате нападения кабана
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Фото: NHK
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В японском городе Омура в префектуре Нагасаки пять человек, включая двухлетнего ребенка, получили ранения в результате нападения кабана. Об этом 11 июня сообщил телеканал NHK.

Животное ростом 1,1 м забежало в жилой район утром в воскресенье, некоторых кабан покусал, а некоторых просто опрокинул на землю.

Четыре человека госпитализированы, угрозы жизни нет. Кабана поймали спустя два часа после начала его забега.

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Накануне сообщалось, что при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» с крысами, которая призвана найти пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на присутствие грызунов. По словам вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, крысы не несут угрозы для общественного здоровья, несмотря на то, что являются переносчиками лептоспироза.

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