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Жителям Парижа предложили научиться жить с крысами

CNEWS: при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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При мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» с крысами, которая призвана найти пути улучшения условий жизни горожан, несмотря на присутствие грызунов. Об этом сообщил телеканал CNEWS.

Как отметила вице-мэр Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, группа должна будет предложить эффективные меры, чтобы «жизнь парижан не была невыносимой». Предстоит разработать план по борьбе с распространением крыс. Будут закуплены новые мусорные контейнеры, а также при необходимости установят ловушки с ядом. Также группа предложит меры воздействия на мусорящих жителей города.

По словам Суйри, крысы не несут угрозы для общественного здоровья, несмотря на то, что являются переносчиками лептоспироза. Она подчеркнула, что эта болезнь может быть опасна главным образом для уборщиков мусора, однако они могут вакцинироваться.

Решение мэрии поддержали организации по защите животных, которые ранее выступали за «нелетальные» методы борьбы с крысами.

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Ранее, 8 апреля, газета The New York Post написала, что в Париже разрастается группа энтузиастов, которые утверждают, что крысы, известные как переносчики болезней, полезны для города и должны иметь возможность мирно сосуществовать бок о бок с людьми.

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