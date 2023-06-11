Полузащитник «Краснодара» Ионов уходит из команды

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов уходит из команды. Об этом он сказал «Известиям» после матча суперфинала Кубка России против ЦСКА в воскресенье, 11 июня.

«Это был мой последний матч за клуб. Сейчас после матча поблагодарил команду за столько лет совместной игры. И, конечно, благодарен владельцу клуба Сергею Николаевичу Галицкому», — сказал футболист.

На вопрос о том, определился ли Ионов с новой командой, он ответил положительно, но не стал раскрывать подробности.

Ранее в этот день столичный ЦСКА обыграл «Краснодар» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу. Эту встречу «быки» проиграли в серии пенальти (5:6) после ничьей в основное время (1:1). Теперь армейцы 15 июня сыграют с «Зенитом» в матче OLIMPBET Суперкубка России.