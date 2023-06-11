В Ломоносове школьница упала с крыши трехэтажного заброшенного дома и выжила
В городе Ломоносове Ленинградской области ученица восьмого класса упала с крыши трехэтажного заброшенного дома, сообщил источник «Известий» 11 июня.
По предварительным данным, инцидент произошел на Угольной улице 10 июня около 1:00. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и различными переломами.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее, 6 мая, в Саратове подросток получил удар током и упал с крыши вагона поезда. Инцидент произошел в Ленинском районе на железной дороге вблизи Трофимовского моста. Подростка также доставили в больницу.