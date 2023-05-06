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В Саратове подросток получил удар током и упал с крыши вагона поезда

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Фото: Регион 64
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В Саратове подросток получил удар током и упал с крыши вагона поезда. Об этом сообщил главный специалист управления областной службы спасения Никита Мухин 5 мая.

По предварительным данным, инцидент произошел в Ленинском районе на железной дороге вблизи Трофимовского моста. Прибывшие на место происшествия медики оказали подростку 2007 года рождения медицинскую помощь, впоследствии мальчика госпитализировали, передает ИА «Регион 64».

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, 2 мая, в Нижегородской области первоклассник погиб от удара током. Ребенок коснулся оборванного провода ЛЭП во время прогулки.

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