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В Казахстане объявили 12 июня днем траура в связи с лесными пожарами

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Фото: министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 12 июня, днем общенационального траура в связи с масштабными лесными пожарами в республике. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

Токаев во время встречи с семьями погибших при пожаре в природном резервате «Семей орманы» выразил им соболезнования. Он добавил, что поручил правительству оказать родственникам погибших поддержку.

«Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбеть вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства», — цитирует пресс-служба Токаева.

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Крупный лесной пожар начался 8 июня в Абайской области на востоке страны из-за ударов молнии. В тушении задействованы 1,5 тыс. человек и 290 единиц техники, 14 работников лесничества погибли. В городе Семей, который является административным центром области, объявлена чрезвычайная ситуация.

10 июня президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки Токаеву в связи с природным бедствием.

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