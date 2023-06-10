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Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами

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Фото: МЧС Казахстана
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки казахстанcкому лидеру Касым-Жомарт Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке республики. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин выразил уверенность, что последствия природного катаклизма будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.

Крупный лесной пожар начался 8 июня в Абайской области на востоке Казахстана из-за ударов молнии. Накануне его площадь увеличилась до 60 тыс. га. В городе Семее, который является административным центром области, объявлена чрезвычайная ситуация. Погибли 14 работников лесничества.

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Сейчас тушение пожара продолжается на девяти участках. Для его ликвидации задействованы более 1 тыс. человек, 252 единиц техники и 11 вертолетов МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны Казахстана.

В экстренных службах отмечали, что тушение осложняется высокой температурой, а также большой площадью горения и порывами ветра.

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