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Эксперт назвал оптимальный способ греть воду при отключении ГВС

Эксперт Победоносцев: безопаснее всего греть воду в накопительном электрическом котле
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Приобретение электрического котла позволит избежать неудобств во время проведения профилактических работ в теплосетях. Об этом в воскресенье, 11 июня, радио Sputnik рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

«В квартирах самый оптимальный вариант — установка накопительного электрического котла. Для семьи из трех человек будет достаточно 100–150 л, чтобы принять душ, помыть посуду», — подчеркнул он.

При этом эксперт настоятельно рекомендовал поручить монтажные работы профессионалам, так как процесс подключения к щитовому оборудованию сопряжен с определенным риском. Нарушения при установке могут спровоцировать короткое замыкание и, как следствие, пожар.

Говоря о способах нагреть воду без котла, Победоносцев напомнил о технике безопасности. В частности, он призывал кипятить воду в электрическом чайнике только на кухне.

«Если подставка от чайника, которая вставляется в розетку, остается на кухне, вам ничего не грозит. Но если вы приносите ее в ванную, <...> вы рискуете получить удар током. Это связано с тем, что влажность в ванной комнате порядка 95% и выше, а все краны, всё сантехническое оборудование заземлено», — подытожил специалист.

На счет погоды: в Москве введут регулировку счетов за отопление
Может ли мера распространиться на другие регионы РФ

Ранее, 8 июня, председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам коммунального хозяйства, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в разговоре с «Известиями» заявил, что уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней не представляется возможным.

Он объяснил, что время, необходимое для проведения гидравлических испытаний, в рамках которых выявляются дефекты и происходит ремонт неисправностей, зависит от состояния тепловых сетей.

11 мая на портале mos.ru заработал онлайн-сервис, где можно проверить график отключения горячей воды. Сообщалось, что для проверки графика отключения горячей воды москвичам будет необходимо ввести адрес дома в поисковую строку информационного сервиса.

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