Эксперты напомнили россиянам о способах обезопасить квартиру в дачный сезон

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» в беседе с «Известиями» 11 июня дали рекомендации, которые помогут обезопасить квартиру в дачный сезон.

Как рассказали в компании, во-первых, перед отъездом на дачу необходимо проверить, закрыты ли в квартире окна. Не стоит оставлять их открытыми для вентиляции ни на верхних этажах дома, ни тем более на нижних. Целесообразнее проветрить помещение по приезде, рассказали эксперты.

По данным аналитиков, во-вторых, качественный дверной замок со сложным внутренним механизмом открытия снизит шансы вора на успешное проникновение в вашу квартиру. Необязательно устанавливать мощную дверь, как правило, случаи взлома самого дверного короба являются редкостью. Большая часть краж осуществляется именно посредством вскрытия замка. Надежная запорная фурнитура позволит существенно повысить защиту вашего жилья, отметили специалисты.

«В-третьих, монтаж систем сигнализации и внешнего видеонаблюдения многократно увеличит безопасность квартиры. На жилые объекты с такими системами преступники покушаются реже всего. Если у вас недостаточно средств на установку сигнализации и нескольких видеокамер, прикрепите на входе в квартиру и на стене возле окон их реалистичные муляжи. Данная мера отпугнет непрофессионального вора и поможет нивелировать риски утраты имущества», — рассказали эксперты.

Кроме того, эксперты советуют не сообщать о своих планах в социальных сетях. Куда, когда и на какой срок вы уезжаете, лучше не афишировать online. В первую очередь это касается блогеров с большой аудиторией. Людям, не являющимся инфлюенсерами, также порекомендовали не распространять такую информацию в соцмедиа.

Также можно попросить близких родственников пожить у вас в квартире в период вашего отпуска, добавили в компании.

«Собственники традиционно совершают одни и те же ошибки перед отъездом в долгожданный отпуск, однако в последние годы участились случаи, когда квартирные кражи происходят по наводке самих же собственников жилья. Люди делятся своими планами на отпуск в социальных сетях, и наиболее обеспеченных из них отслеживают преступники, а затем обворовывают. Наша рекомендация — исключить посты и сторис такого характера из своих соцсетей. Безопаснее опубликовать яркие моменты отпуска постфактум», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее, в апреле, эксперты рассказали «Известиям», что страхование жилья защищает от финансовых потерь, которые могут произойти при непредвиденных обстоятельствах.

Руководитель проектного офиса вертикали страхование «Банки.ру» Александр Макаров отметил, что застрахована может быть любая недвижимость: возведенная, приобретенная или арендуемая без нарушений российского законодательства.