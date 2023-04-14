Эксперты рассказали о способах страхования жилья

Страхование жилья защищает от финансовых потерь, которые могут произойти при непредвиденных обстоятельствах. Эксперты рассказали «Известиям», какая недвижимость подлежит страхованию, как выбрать подходящую страховую компанию, на что нужно обратить внимание.

Руководитель проектного офиса вертикали страхование «Банки.ру» Александр Макаров отметил, что застрахована может быть любая недвижимость: возведенная, приобретенная или арендуемая без нарушений российского законодательства. Так, незарегистрированный самострой застраховать вряд ли получится.

«Однако нужно понимать, что разные типы построек могут с разной степенью желания приниматься на страхование страховыми компаниями. Например, деревянный дом, отапливаемый дровяной печью, без системы пожаротушения если и может быть застрахован, то по весьма высокой цене. Особняком стоят квартиры или дома, приобретаемые с использованием ипотеки. Согласно законодательству, такое имущество должно быть застраховано в обязательном порядке. Все страховые компании предлагают продукты ипотечного страхования», — сказал Макаров.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Дмитрий Осянин добавил, что на практике страховщики обычно отказывают в оформлении полиса, если жилье находится в аварийном доме, в возведенном до 1970 года и без капремонта здании, в общежитии или если квартира имеет деревянные либо смешанные перекрытия.

В то же время руководитель отдела исполнения офиса Новокузнецка Единого центра защиты Александр Кудашкин отметил: в связи с тем, что недвижимость в новых домах менее подвержена рискам, стоимость страховой премии может быть существенно ниже по сравнению с аварийным либо ветхим жильем.

«Застраховать можно как само жилье, так и отдельные его вещи: несущие конструкции (стены, пол, крышу, потолок, фундамент); отделку (обои, напольное покрытие, окна); коммуникации и оборудование (электропроводку, отопление, водопровод); имущество (мебель, технику, ценные вещи) и т.д.», — сказал он.

Кроме того, возможно страхование ответственности перед третьими лицами. Такой вариант более актуален для многоквартирных домов, например на случай затопления, объяснил эксперт. Он не так часто применяется для жилья в частном секторе, хотя возможен, например учитывая, что может произойти пожар у соседа по участку по вине застрахованного лица.

«При настоящих реалиях, когда остро стоит вопрос с лицами, промышляющими мошенническими действиями в сфере продажи покупки жилья. На такой случай у страховых организаций имеется способ возмещения (признание сделки недействительной и возврат в первоначальное состояние). В этом случае страховая компания обязана возместить полную стоимость жилья», — рассказал Кудашкин.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская добавила, что страховые компании включают в договоры имущественного страхования и природные катаклизмы: наводнение, землетрясение, удар молнии.

Она посоветовала при выборе страховой компании почитать отзывы об организации.

«Ведущие страховщики страны сейчас предлагают стандартные программы страхования квартир, причем оформить их можно на сайтах. В зависимости от суммы возмещения (в среднем 700 тыс.–1,5 млн рублей) определяется цена полиса — от 3,5 тыс. до 7 тыс. рублей. Это так называемые экспресс-страховки, купив которые владелец квартиры защищает стандартные риски порчи отделки, мебели и техники, а также гражданской ответственности. На каждый вид риска страховщиком установлена конкретная цена. Полис оформляется на один год», — рассказала Андриевская.

Аналитик также уточнила, что несколько лет назад у страховщиков появились подписки на страховки квартир наподобие онлайн-кинотеатров, благодаря чему жилье можно застраховать даже на один день.

Как объяснила Андриевская, классические договоры страхования предусматривают индивидуальную оценку имущества и персональный подбор рисков. В этом случае сотрудник компании или агент приезжают домой к клиенту, чтобы оценить жилье, рассчитать стоимость полиса и определить максимальную сумму выплат. Стоимость такого полиса может быть в разы выше, но и возмещение по нему будет выше, заметила она.

«Очень важно учесть необходимость подбора оптимального тарифного плана и суммы страховки, которые должны соответствовать рыночной стоимости жилья и его содержанию. Необходимо уточнить включенные услуги и опции — возможность снять помещение на время ремонта, замену замков в случае утери ключей или установку сигнализации для защиты от краж и других экстренных ситуаций», — добавил коммерческий директор в НИИ развития народного образования Эмиль Ахундов.

Преподаватель департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Елена Баракина обратила внимание на то, что при страховании необходимо учесть, что организация может быть освобождена от выплаты возмещения. По ее словам, это возможно, например, если гражданин просрочил уплату очередного взноса при наступлении страхового случая до даты его внесения или если будет доказано, что страхователь хотел, чтобы наступили негативные последствия, указанные в договоре.

«Следовательно, страхование имущества призвано снизить негативные последствия для человека при наступлении страхового случая. Кроме этого внимательно следует отнестись как к содержанию договора страхования относительно объекта страхования, так и к описанию страховых случаев и т.д.», — подчеркнула Баракина.

В то же время Осянин посоветовал при выборе компании проверить, есть ли у нее лицензия на ведение страховой деятельности. Об этом можно узнать в реестре страховщиков, который опубликован на сайте Центробанка.

«При выборе страховой нужно обращать внимание на наполнение продукта, который она предлагает: что покрывается, что исключается, насколько велики лимиты на выплату, насколько просто заявить и урегулировать убыток», — также уточнил Макаров.

Ранее, 26 марта, в «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что в Москве доля отказов от страховок при оформлении ипотеки на новостройки достигла почти 10%.