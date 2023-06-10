«Пари НН» уступил «Родине» со счетом 0:2

«Пари Нижний Новгород» 10 июня в ответном переходном матче РПЛ на своем поле уступил «Родине» со счетом 0:2.

Забитыми мячами отметились Иван Тимошенко и Амур Калмыков.

Общий счет по сумме двух встреч 3:2 в пользу «Пари НН». Как отметил «Спорт-Экспресс», несмотря на проигрыш, нижегородцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Родина» продолжит выступление в первой лиге.

По итогам сезона-2022/23 «Пари НН» завершил чемпионат на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, «Родина» стала пятой в Мелбет — Первой лиге.

В конце мая казанский футбольный клуб «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги. Команда Рашида Рахимова обыграла в 33-м туре махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.

В заключительном туре казанцы сыграли с московской «Родиной», счет в игре открыт не был.