«Пари НН» уступил «Родине» со счетом 0:2
«Пари Нижний Новгород» 10 июня в ответном переходном матче РПЛ на своем поле уступил «Родине» со счетом 0:2.
Забитыми мячами отметились Иван Тимошенко и Амур Калмыков.
Общий счет по сумме двух встреч 3:2 в пользу «Пари НН». Как отметил «Спорт-Экспресс», несмотря на проигрыш, нижегородцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Родина» продолжит выступление в первой лиге.
По итогам сезона-2022/23 «Пари НН» завершил чемпионат на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, «Родина» стала пятой в Мелбет — Первой лиге.
В конце мая казанский футбольный клуб «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги. Команда Рашида Рахимова обыграла в 33-м туре махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.
В заключительном туре казанцы сыграли с московской «Родиной», счет в игре открыт не был.