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«Пари НН» уступил «Родине» со счетом 0:2

«Пари НН» дома проиграл «Родине», но сохранил место в РПЛ
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Фото: пресс-служба ФК «Пари Нижний Новгород»
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«Пари Нижний Новгород» 10 июня в ответном переходном матче РПЛ на своем поле уступил «Родине» со счетом 0:2.

Забитыми мячами отметились Иван Тимошенко и Амур Калмыков.

Общий счет по сумме двух встреч 3:2 в пользу «Пари НН». Как отметил «Спорт-Экспресс», несмотря на проигрыш, нижегородцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Родина» продолжит выступление в первой лиге.

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По итогам сезона-2022/23 «Пари НН» завершил чемпионат на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, «Родина» стала пятой в Мелбет — Первой лиге.

В конце мая казанский футбольный клуб «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги. Команда Рашида Рахимова обыграла в 33-м туре махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.

В заключительном туре казанцы сыграли с московской «Родиной», счет в игре открыт не был.

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