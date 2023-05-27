Казанский «Рубин» досрочно выиграл Первую лигу

Казанский футбольный клуб «Рубин» 27 мая досрочно стал победителем Первой лиги.

Команда Рашида Рахимова обыграла в 33-м туре махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 и набрала 68 очков. Она опережает калининградскую «Балтику» на четыре балла за тур до конца сезона.

В заключительном туре казанцы сыграют с московской «Родиной».

В предыдущий раз «Рубин» побеждал во втором по силе дивизионе чемпионата страны в 2002 году, после чего на протяжении 19 сезонов играл в Российской премьер-лиге (РПЛ).

21 мая «Рубин» спустя сезон вернулся в РПЛ после победы над «Балтикой». Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил полузащитник Марат Апшацев.