Никас Сафронов назвал Шмаринова художником с большой буквы

Народный художник РФ, член Российской академии художеств Алексей Шмаринов был скромным и патриотичным человеком. Об этом 10 июня в беседе с «Известиями» рассказал заслуженный и народный художник России Никас Сафронов.

По его словам, со Шмариновым они были знакомы по Российской академии художеств, где встречались на президиумах. Однако Шмаринов пришел в академию намного раньше, был ее мэтром.

«Достаточно скромный человек, с богатой палитрой жизненных красок. <...> Художник с большой буквы, имеющий свой почерк, свой стиль, свой образ восприятия мира. Ушел классик», — поделился Сафронов.

Он также добавил, что художник был очень патриотичным, «глубоким» человеком, оформлял летописи.

Ранее в субботу стало известно, что заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Шмаринов ушел из жизни на 91-м году жизни.

О времени и месте прощания с художником объявят дополнительно.

Одни из самых известных работ художника — «Небо над Родиной», «Задонщина», «Куликовская битва», «Россия — любовь моя!».