Художник Алексей Шмаринов умер в возрасте 90 лет

Народный художник РФ, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов умер в возрасте 90 лет, сообщила 10 июня пресс-служба академии.



«Российская культура понесла тяжелую утрату. 9 июня 2023 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик Отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов (1933–2023). Весной ему исполнилось 90 лет», — говорится в сообщении.



Причина смерти Шмаринова не уточняется.



Также в пресс-службе добавили, что позднее объявят о времени и месте прощания с художником.



Алексей Шмаринов — представитель знаменитой художественной династии, выдающийся отечественный график и живописец, деятель культуры, широко известный в России и за рубежом.



Одни из самых известных работ художника — «Небо над Родиной», «Задонщина», «Куликовская битва», «Россия — любовь моя!».



С 1997 года руководил Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве. Как отметили в пресс-службе академии, Шмаринов внес весомый вклад в развитие отечественного художественного образования и сохранение культурного наследия.