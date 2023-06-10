В МИД РФ пообещали отреагировать на понижение Исландией уровня дипотношений

Россия соответствующим образом отреагирует на решение Исландии понизить уровень дипотношений с Москвой и будет учитывать это в дальнейшем. Об этом в субботу, 10 июня, заявили в МИД РФ.

Ранее власти Исландии обратились к Москве с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства.

«Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что Россия одной из первых признала независимость Исландии и внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства. Помимо этого, РФ много сделала для защиты интересов страны в непростые для исландского народа времена.

В российском МИДе подчеркнули, что антироссийские действия Исландии рушат весь комплекс взаимодействия двух стран, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве.

О решении понизить уровень дипотношений с РФ 9 июня заявила министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Гильфадоуттир. В частности, она сообщила, что работа посольства в Москве будет прекращена с 1 августа. Гильфадоуттир пояснила, что нынешняя ситуация не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России, и выразила надежду, что в будущем условия позволят Рейкьявику «иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией».