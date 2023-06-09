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Исландия решила временно закрыть свое посольство в России

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Фото: commons.wikimedia.org
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Министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Гильфадоуттир приняла решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа. Об этом сообщается на сайте правительства страны в пятницу, 9 июня.

Кроме того, отмечается, что власти Исландии обратились к Москве с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства.

«Это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает интенсивные отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России», — сказала Гильфадоуттир, чьи слова приводятся на сайте. Она также выразила надежду на то, что когда-нибудь условия позволят Рекъявику «иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией», но добавила при этом, что «это зависит от решений, которые примет Кремль».

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За день до этого, 8 июня, МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну. Из заявления румынского внешнеполитического ведомства следует, что речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва даст соответствующий ответ на данное решение Румынии.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с продолжающейся высылкой российских дипломатов. Он заявил, что каждый такой шаг со стороны западных стран сужает базу для продолжения дипотношений как таковых.

Страны Запада в 2022 году начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона, в свою очередь, приняла ответные меры.

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