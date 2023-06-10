Россияне Демин и Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису

Россияне Ярослав Демин и Алина Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису. Матчи проходили в субботу, 10 июня, в Париже.

Корнеева в финальном матче обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Игра длилась 1 час 36 минут. Как передает «Спорт-Экспресс», российская теннисистка сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10.

Позднее в субботу Корнеева сыграет в финале юношеского «Ролан Гаррос» в женском парном разряде с японкой Сарой Саито. Их соперницами будут американки Клерви Нгуну и Тайра Катерина Грант.

Для 15-летней Корнеевой это четвертый титул в карьере. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место.

Демин в паре с мексиканцем Родриго Пачеко выиграл у итальянцев Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался час. На счету победителей один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Для 17-летнего Демина это первый титул в карьере.

Ранее, 6 июня, сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4, матч длился 3 часа 38 минут.