Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев
Армия
Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольческих организаций
Мир
Военный аэродром поврежден при ударе по Полтавской области Украины
Спорт
Россияне Демин и Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису
Мир
Немецкий концерн заявил о запуске производства танков на Украине через 15-20 месяцев
Мир
Политолог оценил возможную причастность Польши к подрыву «Северных потоков»
Политика
В МИД РФ пообещали отреагировать на понижение Исландией уровня дипотношений
Общество
Сальдо рассказал об ожогах пострадавших при ударе ВСУ по херсонскому ПВР
Мир
Звезды РФ и Белоруссии выступили в честь Дня России на одной сцене в Минске
Мир
ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в подрыве «Северных потоков»
Общество
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66 человек
Общество
Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область

Россияне Демин и Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису

0
Фото: AP Photo/Aurelien Morissard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне Ярослав Демин и Алина Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису. Матчи проходили в субботу, 10 июня, в Париже.

Корнеева в финальном матче обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Игра длилась 1 час 36 минут. Как передает «Спорт-Экспресс», российская теннисистка сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10.

Позднее в субботу Корнеева сыграет в финале юношеского «Ролан Гаррос» в женском парном разряде с японкой Сарой Саито. Их соперницами будут американки Клерви Нгуну и Тайра Катерина Грант.

Для 15-летней Корнеевой это четвертый титул в карьере. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место.

Демин в паре с мексиканцем Родриго Пачеко выиграл у итальянцев Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался час. На счету победителей один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Для 17-летнего Демина это первый титул в карьере.

«Я хочу вырастить чемпионов здесь, в нашей стране»
Российская теннисистка Надежда Петрова — о тренерской работе, отсутствии бана на международных турнирах и завершении великих карьер

Ранее, 6 июня, сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4, матч длился 3 часа 38 минут.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023