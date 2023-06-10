В Колумбии спустя 40 дней поисков нашли выживших в авиакатастрофе детей

В Колумбии нашли выживших при крушении самолета детей. Четверо ребят провели в джунглях больше 40 дней, передает телеканал «Известия». Дети пострадали от обезвоживания и укусов насекомых, они истощены. Ребят доставили на военном самолете в больницу в Боготе. Легкомоторная Cessna 206 потерпела крушение еще 1 мая. Пилоты подали сигнал SOS — у самолета отказал двигатель. На борту находились семь человек, трое погибло. В авиакатастрофе выжили только четыре ребенка. Самому старшему мальчику всего 13 лет, младшему — 11 месяцев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.