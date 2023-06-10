Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в Санкт-Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина, который находился в базе федерального розыска Интерпола. По данным «Известий», он был задержан 9 июня во время проверки документов у дома на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге.

При проверке по базам данных выяснилось, что житель числится в федеральном розыске Национального центрального бюро Интерпола (Канада), указал источник.

По предварительным данным, мужчина скрылся от органов МВД Канады. Его арестовали.

5 апреля в Москве задержали разыскиваемого Интерполом 10 лет преступника. В 2013 году Эрнест Гаммер напал с ножом на посетителя ночного клуба в Таллине. Его приговорили к четырем годам заключения, однако он скрылся от следствия и находился в бегах.