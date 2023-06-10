Реклама
Прямой эфир
Мир
В МО Украины выразили уверенность в получении алгоритма вступления в НАТО в июле
Спорт
«Интер Майами» за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона
Мир
Военный аэродром поврежден при ударе по Полтавской области Украины
Политика
В Госдуме разработали проект лицензии для владельцев бойцовых собак
Мир
На Западе вспомнили о предупреждениях РФ по вопросу расширения НАТО
Мир
В Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву СП
Общество
Начавшийся 7 июня лесной пожар в Алтайском крае локализован
Общество
Депутат ГД рассказал об оформлении собственности на заброшенную землю
Мир
CNN сообщил о панике США из-за уничтожения Россией танков Leopard
Мир
Возникший в пригороде Парижа крупный пожар локализовали спустя несколько часов
Мир
Польский генерал счел рискованным контрнаступление ВСУ
Общество
В Херсонской области допустили снижение уровня воды ниже Каховской ГЭС к 16 июня

Два крупных астероида пройдут близко к Земле в середине июня

ИПМ РАН: в середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида пройдут близко к Земле
0
Фото: Global Look Press/NASA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два крупных опасных астероида пройдут близко к Земле в середине июня. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН в своем Telegram–канале.

В середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида — (488453) 1994 XD и 2020 DB5 — пройдут близко к Земле, при этом, величина их абсолютного блеска почти одинаковая, а это значит, что их размеры похожи и составляют порядка 400–800 м, сказано в сообщении.

«12 июня нашу планету и астероид 1994 XD будут отделять 3,2 млн км (в восемь раз дальше Луны) <…> 2020 DB5 сблизится с нами тремя днями позже (15 июня), промчавшись в 11 раз дальше Луны», —уточняет ИМП.

В институте также напомнили, что многие околоземные астероиды до сих пор остаются неизвестными и могут неожиданно упасть на планету. Однако вероятность этого низка, подчеркнули в ИПМ.

От орбиты до Луны: крупнейшие достижения СССР и России в космосе
Как Советский Союз совершил прорыв в космос и когда россияне полетят на Луну

Ранее, 7 июня, сообщалось, что в первые дни июня к Земле приблизится метеорный поток Ариетиды. Лучше всего его было видно в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.

11 марта специалисты NASA сообщили, что огромный астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей. По прогнозам ученых, это может произойти ориентировочно 14 февраля 2046 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023