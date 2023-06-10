Два крупных астероида пройдут близко к Земле в середине июня

Два крупных опасных астероида пройдут близко к Земле в середине июня. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН в своем Telegram–канале.

В середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида — (488453) 1994 XD и 2020 DB5 — пройдут близко к Земле, при этом, величина их абсолютного блеска почти одинаковая, а это значит, что их размеры похожи и составляют порядка 400–800 м, сказано в сообщении.

«12 июня нашу планету и астероид 1994 XD будут отделять 3,2 млн км (в восемь раз дальше Луны) <…> 2020 DB5 сблизится с нами тремя днями позже (15 июня), промчавшись в 11 раз дальше Луны», —уточняет ИМП.

В институте также напомнили, что многие околоземные астероиды до сих пор остаются неизвестными и могут неожиданно упасть на планету. Однако вероятность этого низка, подчеркнули в ИПМ.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что в первые дни июня к Земле приблизится метеорный поток Ариетиды. Лучше всего его было видно в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.

11 марта специалисты NASA сообщили, что огромный астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей. По прогнозам ученых, это может произойти ориентировочно 14 февраля 2046 года.