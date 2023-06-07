Названы города, где лучше всего будет видно метеорный поток Ариетиды

В первые дни июня к Земле приблизится метеорный поток Ариетиды, который подходит к планете ежегодно с 22 мая по 2 июля. Лучше всего его будет видно в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске, рассказал «Известиям» 7 июня руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

«Больше всего повезет следующим городам: Санкт-Петербургу, Москве, Новосибирску, Барнаулу, Иркутску, Томску, Кемерово и Новокузнецку. Именно в этих городах ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Также рассмотреть метеорный поток смогут жители Уфы и Набережных Челнов, где погода будет ясной», — сообщил Ганьшин.

Жителям Омска, Уфы, Челябинска, Владивостока и Хабаровска, по его словам, повезло меньше. В этих городах в ночь с 7 на 8 июня ожидается пасмурная и дождливая погода, поэтому небо не будет хорошо просматриваться.

При этом Ганьшин отметил, что особенно четко метеорный поток будет видно в ночь и утро с 7 на 8 июня. Зенитное часовое число метеоров достигнет 60 штук. Они влетят в земную атмосферу со скоростью 39 км/с.

«Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением, чтобы выехать на 30–40 км за город. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности. При хороших просматриваемости и ясном небе можно заметить 60–80 метеоров за час. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения, поэтому именно жителям, живущим в пригороде, особенно повезет увидеть необычные небесные тела», — подытожил он.

11 марта специалисты NASA сообщили, что огромный астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей. По прогнозам ученых, это может произойти ориентировочно 14 февраля 2046 года.