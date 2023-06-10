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В Госдуме разработали проект лицензии для владельцев бойцовых собак

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Фото: ТАСС/URA.RU
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В Госдуме разработали законопроект, предполагающий обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию законопроекта.

Законопроект был разработан группой депутатов от ЛДПР. Он также предполагает запрет на разведение данных пород для физических лиц, сообщает издание.

«Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию <…> в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», — говорится в тексте законопроекта.

Владельцев, систематически нарушающих правила содержания собак, предлагается лишать лицензии. Однако куда будет отправляться в таком случае домашний питомец — не уточняется.

Также один из авторов законопроекта, депутат Евгений Марков пояснил, что не все люди, заводящие собак опасных пород, могут с ними совладать, поэтому ЛДПР и предложила ужесточить правила содержания данных питомцев.

Кроме того, для получения лицензии гражданам необходимо будет предоставить в МВД медицинское заключение об отсутствии психического заболевания и справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак.

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Согласно постановлению правительства от 29 июля 2019 года № 974, к потенциально опасным относятся 12 пород и их метисы, в частности, это акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

В апреле президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о многочисленных заблуждениях о беспризорных собаках и напомнил, что улица не является комфортной и естественной средой для одомашненной собаки, поэтому животные, попавшие в такие условия, особенно нуждаются в грамотной помощи.

В ноябре минувшего года зоопсихолог, специалист центра гуманистической зоопсихологии Полина Парфеньтева рассказала о возможных причинах проблем в поведении собак. По ее словам, поведение животного определяют генетическая предрасположенность и окружающая среда.

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