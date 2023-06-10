Очевидец рассказал о ДТП на Трубной в Москве

Водитель Mercedes Gelandewagen посадил в автомобиль сбитую им девушку после ДТП. Об этом в субботу, 10 июня, рассказал «Известиям» очевидец аварии Андрей.

По его словам, водитель ехал по улице очень быстро и неадекватно. Он сбил девушку на «коротком» светофоре.

«Видно, что девушку сбил. Девушку — в машину. Неизвестно, что там со спиной. Тут же засунули», — сообщил Андрей.



По словам очевидца, водитель, судя по всему, пытался договориться с пострадавшей, в то время как находившиеся рядом люди просили вызвать скорую помощь девушке.

В тот же день появилось видео момента аварии, в которой водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в Москве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице. В результате ДТП она потеряла сознание, ее доставили в больницу.