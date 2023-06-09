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Главный тренер сборной СССР по боксу Копцев пропал в Москве

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Фото: Спортивная Федерация Бокса Санкт-Петербурга
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В Москве пропал главный тренер сборной СССР по боксу Константин Копцев. Об этом сообщил в пятницу, 9 июня, источник «Известий».

По его данным, 73-летний мужчина ушел из дома накануне, после чего перестал выходить на связь.

«В полицию обратилась дочь Копцева. Она заявила, что он ушел из дома днем 8 июня и пропал», — сказал источник, уточнив при этом, что пожилой мужчина страдает прогрессирующим заболеванием.

Константин Копцев родился 18 ноября 1949 года. Он занимал пост главного тренера сборной СССР по боксу с 1988 по 1991 год.

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4 июня сообщалось, что в Карелии в одном из озер найдено тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы. 16 декабря 38-летняя Анна Михайлова отправилась на лыжную прогулку и пропала. Для поисков привлекалось судно на воздушной подушке и использовался квадрокоптер. По версии местных жителей, лед в том месте, где могла гулять Михайлова, не держит человека и может с легкостью проломиться.

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