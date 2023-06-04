В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы

В Карелии в одном из озер найдено тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы. Об этом 3 июня сообщили в группе во «ВКонтакте» добровольного поискового отряда «Длинный берег Сортавала».

«Найдена, погибла <...> Соболезнования родным и близким», — сообщили поисковики.

16 декабря 38-летняя Анна Михайлова отправилась на лыжную прогулку и пропала. Для поисков привлекалось судно на воздушной подушке и использовался квадрокоптер. По версии местных жителей, лед в том месте, где могла гулять Михайлова, не держит человека и может с легкостью проломиться.

2 июня в Санкт-Петербурге нашли тело воспитательницы, которую считали без вести пропавшей, с множественными ранами. По предварительным данным, погибшей было около 46 лет. На месте преступления были найдены два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, сумка и полимерная колба.