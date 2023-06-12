«Россию нельзя оценить за три дня — вокруг так много интересного!»

Звезда турецкого сериала «Ветреный» Акын Акынёзю сравнивает создание мыльных опер с решением математических задач на экзамене. С вниманием относится к выборам в республике, потому что это помогает ему в работе. А еще недавно актер впервые побывал в РФ — он принял участие в российском проекте. Об этом Акын Акынёзю рассказал «Известиям», вернувшись из Москвы на родину. Он признался, что хочет приехать к нам снова.

«Это мой первый визит в Россию, но, я надеюсь, не последний»

— Ваш визит в РФ оказался большим сюрпризом для российских фанатов турецких сериалов! Почему вы решили приехать? Это деловой визит, связанный с занятостью в российских проектах?

— Я приехал для съемок в рекламном ролике Иви. Я очень горжусь тем, что в России так много людей интересуются турецкими сериалами и любят их . Так или иначе, платформа идет на шаг впереди коллег — они сделали отдельную категорию контента, турецкие сериалы. Для меня большая честь поучаствовать в рекламе нового раздела.

— Вы впервые в России? Поделитесь своими эмоциями от путешествия. Ожидания оправдались?

— Да, это мой первый визит в Россию, но, я надеюсь, не последний! Вашу страну нельзя оценить по достоинству за три дня, которые я здесь провел, — нужно больше времени, ведь вокруг так много интересного . Многие узнавали меня на улицах, что тоже приятно: делали селфи и спрашивали, точно ли это я (смеется).

Актер Акын Акынёзю в роли Мирана и Эбру Шахин в роли Рейян в сериале «Ветреный» Фото: Mia Yapim

— А что скажете о национальной кухне?

— В ресторане я взял традиционные русские блюда, и мне очень понравилось !

«Я оказался тем, кого искали сценаристы»

— Турецкие сериалы действительно очень популярны среди россиян, да и по всему миру, хотя эпизоды обычно довольно длинные. Как думаете, почему люди готовы тратить столько времени на просмотр, почему их затягивает?

— Думаю, что просмотр сериалов — это как поужинать за пределами кухни собственного дома, в ресторане. И то и другое — простое действие, которое всё же забирает какое-то количество времени . И, определенно, приносит много удовольствия.

— Российские фанаты знают вас по сериалу «Ветреный». Миран — ваша первая главная роль?

— На самом деле это не первая моя главная роль. Но если говорить о всемирно известном проекте — тогда да, первая. Когда я познакомился с ролью, у меня было какое-то предчувствие. И неожиданно я оказался тем, кого искали сценаристы. Очень рад, что мне выпал шанс быть частью этого увлекательного приключения в начале своей карьеры. Но настоящая ответственность актера начинается тогда, когда выключаются камеры .

Акын Акынёзю и актриса Эбру Шахин на выставке MIPCOM-2019 в Каннах Фото: TASS/Zuma

— Многие фанаты не верят, что чувства между Мираном и Рейян — лишь актерская игра. Кажется, будто между вами и актрисой Эбру Шахин действительно промелькнула искра. У вас был роман?

— Значит, мы действительно хорошо поработали над нашими образами! Это и есть профессионализм.

— Насколько мне известно, вы — мужчина «занятый». Что ваша девушка думает о нагрянувшей популярности и повышенном внимании со стороны поклонниц?

— Я не «занят»! Я тот, кто «занял» ее (смеется). Думаю, что внимание ко мне как к ее мужчине скорее комплимент для нее .

Фото: пресс-служба ИВИ Акын Акынёзю во время съемок в Москве

— Вы и ваши персонажи похожи? Какой вы в реальной жизни? Говорят, у вас довольно вспыльчивый характер.

— В каждом персонаже, которого мне когда-либо доводилось играть, я находил сходства с самим собой. Но я всегда более склонен углублять те черты характера своих героев, которые отличаются от моих . Это возможность для меня как для актера исследовать грани своего таланта. А что касается вспыльчивости — я не вспыльчив, просто мои эмоции всегда «кипят» (смеется).

— Расскажите, как турецкое кинопроизводство для массовой аудитории отличается от авторского, независимого турецкого кино? Например, Ферзан Озпетек и Нури Бильге Джейлан работают с одними и теми же актерами.

— Создание телевизионных мыльных опер скорее походит на экзамен по математике при поступлении в колледж. Приходится решать множество технических вопросов в ограниченный период времени . В то же время создание авторского фильма, или, иначе говоря, артхаусного, — это уже история про решение задачи в течение многих-многих лет . Ты глубже уходишь в процесс, и он значит далеко не меньше самого результата.

— Вы бы хотели попробовать себя в независимом кино?

— Да, определенно хотел бы. Сниматься у таких потрясающих режиссеров — это как получить шанс работать в команде, лидером которой стал нобелевский лауреат .

Фото: соцсети

— Говорят, что вы большой собачник. Расскажите о своих питомцах.

— Я отвечу цитатой Анатоля Франса: «Пока человек не полюбит животное, часть его души останется непробужденной». Я счастлив, что оба моих «сына» пробудили мою душу .

«Это огромная коллективная травма для всего народа Турции»

— Интересуетесь ли вы политикой? Что вы можете сказать о настроениях турецкого народа на фоне недавних выборов?

— Для меня как для актера важно с вниманием относиться ко всему, что происходит вокруг меня. Только таким образом я могу развивать свои чувства и восприятие мира . А если я не буду тренировать свой кругозор, то не смогу дать своим персонажам максимум из того, что мог бы в них вложить. Такой вот актерский ответ на политический вопрос.

Кадр из сериала «Ветреный» Фото: Mia Yapim

— В начале года у вас в стране случилось страшное землетрясение. Весь мир с сочувствием наблюдал за происходящим и выражал поддержку турецкому народу. Как это повлияло на вас?

— Безусловно, это огромная коллективная травма для всего народа Турции. Я не знаю, как долго мы будем возвращаться к прежнему ментальному состоянию, как много времени уйдет на то, чтобы это пережить . Всё, что я хотел бы сказать по этому поводу, — это выразить надежду на то, что мы сможем научиться жить в гармонии с природой и нам никогда больше не придется сталкиваться с природным феноменом, который становится человеческой трагедией .

— В сентябре вам исполнится 33 года. Каковы ваши жизненные и карьерные приоритеты в обозримом будущем?

— В университете я изучал прикладную математику, так что у меня гораздо более интимные отношения с цифрами , чем вы можете себе представить (смеется). 33-летие — это лишь одна из множества цифр, которые всегда привлекали мое внимание и интересовали меня. Посмотрим, что она привнесет в мою жизнь .