Лидеры Лидо: почему в Венеции не оказалось российских фильмов

Директор Венецианского МКФ Альберто Барбера опубликовал программу 79-го фестиваля, который традиционно пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября. Без политики не обошлось — на этот раз в основном конкурсе не оказалось ни русских, ни украинских фильмов . Руководство смотра прямо говорит о сильном давлении, которое оказывалось на организаторов. При этом Венеция представит ряд крупных американских релизов года, два громких сериала и фильм о Льве Толстом. «Известия» выбрали главное, на что стоит обратить внимание в венецианском лайн-апе.

Сквозь огонь

На пресс-конференции, где объявлялась программа, Альберто Барбера сделал ряд политических высказываний, тесно связанных с программой фестиваля. Но одно из них особенно заслуживает упоминания: Барбера сказал, что на фестиваль в этот раз оказывалось сильное давление. Можно только предполагать, что он имеет в виду, но, скорее всего эти слова касались России и Украины. Тем более что в начале пресс-конференции Барбера заговорил о своем беспокойстве по поводу украинского конфликта, несколько раз возвращался к этому вопросу в процессе разговора, а в конце сказал про «давление», дав понять, что фестиваль ему не поддался.

Но ясно, что именно в результате неких скрытых интриг в основном конкурсе фестиваля нет ни российских, ни украинских фильмов. При этом Венецианский МКФ, в отличие от Каннского, никогда не заявлял об отказе от российского кино или российской прессы. С другой стороны, обойти стороной Россию фестиваль никак не мог. Не только из-за повестки, но и из-за тесной связи с нашим кинематографом, который именно в Венеции всегда был принят особенно тепло. Поэтому в основной конкурс включена картина Фреда Уайзмена «Пара», которая напрямую связана с Россией и русской культурой, участия в попытках отмены которой фестиваль явно не принимает.

Лидеры Лидо_1 Кадр из фильма «Пара» Фото: kino-teatr.ru

Корни великого американского документалиста Уайзмена уходят в Российскую империю, откуда эмигрировали его предки. В 2020 году Уайзмен застрял в Париже (он уже много лет большей частью живет во Франции) из-за пандемии и провел там безвылазно два года, опасаясь вируса: классику уже 92, для него болезнь особенно опасна. Документальное кино Уайзмен снимать не мог, поэтому снял второй игровой фильм в свой карьере — первым был «Последнее письмо» по мотивам Василия Гроссмана. Его новая работа длится всего 65 минут и посвящена малоизвестным местам из переписки Льва Толстого с женой Софьей.

Украинское кино Венеция представила вне основного конкурса, что тоже своего рода высказывание. Это «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукича — комедия в духе Эмира Кустурицы, имя которого даже специально упоминается в картине.

Барбера отметил, что не только ситуация вокруг Украины вызывает озабоченность фестиваля. В Турции и Иране преследуют кинематографистов — и, конечно, Венеция поставил в конкурс новую работу недавно вновь арестованного Джафара Панахи «Без медведей». Панахи сам заявлен в главной роли, вероятно, фильм будет похож на «Такси» или другие картины режиссера, которые он снимал в обход запрета на профессию. А вообще иранских картин в программе целых четыре.

Также в Венеции будет «Невинность», документальный фильм про самоубийства в израильской армии — большую, но замалчиваемую проблему. Док Оливера Стоуна Nuclear, вероятно, будет расследованием о связи американских спецслужб с угрозой атомной войны. С публицистикой у Венеции проблем не будет.

Голливуд на Лидо

Поскольку Венецианский кинофестиваль — событие прежде всего светское и нацеленное на максимальный мировой резонанс, политический аспект все равно будет на втором плане. На первом же — лучшее кино на планете к данному моменту. Или, по крайней мере, самое долгожданное.

И здесь фестиваль оказался на такой высоте, которую в этом году не взял никто, включая Канны и Берлин. Чего стоит, например, введенная именно Венецией много лет назад практика показывать целиком знаковые мини-сериалы. В этот раз их будет сразу два. Это пять эпизодов третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера — безусловно, одного из главных телесериалов в истории, наряду с «Твин Пиксом» , «Людвигом» и «Берлин, Александерплац». Окончания «Королевства» пришлось ждать более четверти века, а если прибавить к этому тот факт, что фон Триер уже четыре года не показывался на фестивалях и ничего не выпускал, «Королевство» превращается вообще в главную премьеру Венеции.

Второй сериал поскромнее, но тоже долгожданный, заранее культовый и при этом также датский. Copenhagen Cowboy Николаса Виндинга Рефна , который явно не просто так вернулся ради него на родину из обожающего его Голливуда.

Лидеры Лидо_2 Кадр из сериала «Королевство» Фото: Universal

Датские сериалы только оттеняют большое количество американских премьер, не случайно же фестиваль открывается «Белым шумом» Ноа Баумбака с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг. Вот только самые яркие картины из США в программе. «Кит» Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером. Тот играет немолодого мужчину, который когда-то давно бросил семью, а теперь пытается наладить отношения с дочерью. Трудно представить себе лучший момент для премьеры этого фильма, ведь дочь играет Сэди Синк из «Очень странных дел»: только что ее героиня в сериале трагически погибла, и потенциальная фанбаза у «Кита» автоматически возросла до десятков миллионов человек.

«Блондинка» Эндрю Доминика — биографический фильм про Мерилин Монро, которую сыграла Анна де Армас из последнего «Бонда». «Сын» Флориана Зеллера — того самого, чей «Отец» стал мировым суперхитом. И здесь снова играет Энтони Хопкинс, правда, роль у него здесь небольшая (главная — у Хью Джекмана) , зато сюжет опять про отцов и детей. В фильме играет еще и Лора Дерн, но Альберто Барбера советует обратить внимание на юного австралийского актера Зена МакГрата.

Лидеры Лидо_5 Кадр из фильма «Блондинка» Фото: Plan B Entertainment

«Вечная дочь» — картина Джоанны Хогг, режиссера, которая начала снимать Тильду Суинтон еще в 80-х. И вот новый пример их партнерства. Особенно интригует, что это фильм о привидениях. «Банши Инишира» Мартина МакДоны, автора «Залечь на дно в Брюгге» и «Трех биллбордов» — колоритная ирландская история на Аранских островах с Колином Фарреллом и Барри Кеоганом. All The Beauty and The Bloodshed Лоры Пойтрас стоит отметить потому, что в 2015 году та получила «Оскар» за «Citizenfour: Правда Сноудена».

Это только основной конкурс, а есть и другие премьеры. Например, Master Gardener Пола Шредера, который приедет в этом году получать «Золотого льва» за вклад. Там играют Джоэл Эджертон и Сигурни Уивер, и компания «Вольга» уже уведомила журналистов, что выпустит картину в российский прокат. Правда, ни официального перевода названия, ни даты релиза компания не пока не раскрыла.

Лидеры Лидо_3 Кадр из фильма «Не волнуйся, солнышко» Фото: New Line Cinema

Также будут представлены «Не волнуйся, солнышко» Оливии Уайлд с Флоренс Пью, Крисом Пайном и самой Уайлд; Dreamin' Wild с Кейси Аффлеком и Зои Дешанель; вестерн Dead for A Dollar с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо; короткометражка Look at Me Салли Поттер с Хавьером Бардемом и Крисом Роком. Кейт Бланшетт сыграет Лидию Тар, всемирно известную женщину-дирижера в драме «Тар».

Отдельно отметим Bones and all — долгожданный арт-хоррор Луки Гуаданьино, автора «Назови меня своим именем». В главной роли Тимоти Шаламе, практически все актеры англоязычные, а команда — итальянцы. Это будет взгляд на США из-за океана, рассказ о «крахе американской мечты».

По другую сторону океана

Конечно, американским кино программа не исчерпывается, хотя ясно, что именно оно будет основным драйвером внимания.

Над первым своим целиком мексиканским проектом за 20 лет — «Бардо» — Алехандро Гонсалес Иньярриту трудился пять лет. Netflix настолько верит в этот фильм, что обещает выпустить его в широкий прокат — впервые в практике компании . Картину снимают на 65 мм, и известно о ней, что это рассказ о мексиканском документалисте и журналисте, который вернулся в свою деревню и проходит через экзистенциальный кризис.

Последний фильм Ким Ки-дука называется Call of god. Режиссер умер от коронавируса во время монтажа, но оставил точные инструкции, как доделать картину. Это сделал Артур Вебер, он же вскоре представит документальный фильм о Ким Ки-дуке. А еще — ремейк картины «Жить» Акиры Куросавы; новый маленький шедевр Йоргена Лета Music for Black Pigeons; первый монтажный фильм Джанфранко Рози In viaggio; всего лишь трехчасовой фильм Лава Диаса «Когда волны схлынут» (обычно его картины длятся раза в два больше); документальные фильмы про Ричарда Харриса, Жан-Люка Годара, Серджио Леоне — от программы Венеции разбегаются глаза.

Лидеры Лидо_4 Во время съемок фильма «Бардо» Фото: Estudios Churubusco Azteca S.A.

Наконец, стоит отметить, что Россия все же будет отчасти представлена в Венеции — в секции Orizzonti Extra. Речь о российско-казахстанской картине «Голиаф» Адильхана Ержанова, крупнейшего казахского мастера.

«Сюжет разворачивается в вымышленном поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева (Данияр Алшинов), — сообщает пресс-служба START, партнера фильма. — Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу (Берик Айтжанов), которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны (Дмитрий Чеботарев) велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести».