Кинолог назвал способы уберечь собаку от жары

Собаки страдают от жаркой погоды, так же как и люди, но не всегда могут помочь себе самостоятельно, поэтому собаководу важно внимательно относиться к питомцам в знойные дни. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», как уберечь своего питомца в жару.

По словам специалиста, особое внимание нужно уделить владельцам собак с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременных сук, а также собак крупных и гигантских пород — они находятся в зоне риска.

В первую очередь Голубев посоветовал пересмотреть график прогулок. Гулять под палящим солнцем — это значит подвергать опасности свою собаку. Помимо того что питомец может получить тепловой удар, он может получить ожог, прогулявшись по раскаленному асфальту, подчеркнул Голубев.

«Выходите на прогулку рано утром или поздно вечером, во время низкой активности солнца. Если вы всё-таки гуляете днем, выбирайте тенистые места, где можно спрятаться от палящего солнца. Защищайте лапы от раскаленного асфальта: для этого подойдет специальная обувь или защитный воск», — рекомендовал эксперт.

Кроме того, Голубев заметил, что владельцам собак с густой длинной шерстью не нужно делать короткие стрижки питомцам, так как шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. В жару достаточно хорошо вычесывать питомца, удаляя подшерсток.

В попытке помочь собаке остыть в жару, не стоит также усаживать ее под кондиционер или вентилятор: питомец может простудиться. Переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Это чревато не только простудными заболеваниями, но и воспалением легких или пиелонефритом, добавил кинолог. Достаточно разместить собаку в хорошо проветриваемом помещении, спрятав от прямых солнечных лучей.

Собака в жаркую погоду будет больше потреблять жидкости. Очень важно обеспечить питомцу доступ к свежей питьевой воде: это касается как прогулок, так и нахождения дома. В воду также можно добавить несколько кусочков льда, чтобы она оставалась прохладной.

«Контролируйте активность питомца в жаркие дни. Снижайте нагрузки на собак, любые активные игры переносите на вторую половину дня. Даже молодые питомцы могут почувствовать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, если вы будете заниматься на жаре. Занимайтесь с питомцем рано утром или поздно вечером, также вы можете выбирать для тренировок крытые, хорошо проветриваемые площадки», — заключил Голубев.

В июне прошлого года Голубев рассказал «Известиям», что в России запрещено брать с собой на пляж животных, исключением являются лишь собаки-поводыри. Между тем, есть места, где запрещено купаться людям, но разрешено гулять с собаками. Находясь на водоеме с собакой, специалист призвал избегать долгого нахождения на солнце и купания в опасных местах. Также он призвал следить за тем, чтобы питомец не пил воду из водоемов из-за риска отравления.