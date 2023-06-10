Реклама
Прямой эфир
Мир
На Западе вспомнили о предупреждениях РФ по вопросу расширения НАТО
Общество
Водителям рассказали о штрафах за несезонные шины с 1 сентября
Общество
Депутат ГД рассказал об оформлении собственности на заброшенную землю
Общество
Эксперт предупредил о приближении летнего пика активности мошенников
Мир
Британия потратит £150 млн на дома для украинских беженцев
Мир
Польский генерал счел рискованным контрнаступление ВСУ
Мир
Трампа обвинили в хранении секретов США на виду у всех гостей
Мир
Си Цзиньпин поддержал усилия Африки помочь мирному решению конфликта на Украине
Армия
Эксперт предрек проблемы ВСУ с использованием резервов в наступлении
Общество
Роскомнадзор объяснил правила маркировки иноагентов в СМИ
Мир
В Польше заявили о создании ассоциации для установления отношений с РФ
Общество
Две трети россиян оказались готовы к шестидневной рабочей неделе

Кинолог назвал способы уберечь собаку от жары

Кинолог Голубев: в жару в зоне риска находятся собаки с ожирением, болезнями сердца и крупные породы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Собаки страдают от жаркой погоды, так же как и люди, но не всегда могут помочь себе самостоятельно, поэтому собаководу важно внимательно относиться к питомцам в знойные дни. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», как уберечь своего питомца в жару.

По словам специалиста, особое внимание нужно уделить владельцам собак с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременных сук, а также собак крупных и гигантских пород — они находятся в зоне риска.

В первую очередь Голубев посоветовал пересмотреть график прогулок. Гулять под палящим солнцем — это значит подвергать опасности свою собаку. Помимо того что питомец может получить тепловой удар, он может получить ожог, прогулявшись по раскаленному асфальту, подчеркнул Голубев.

«Выходите на прогулку рано утром или поздно вечером, во время низкой активности солнца. Если вы всё-таки гуляете днем, выбирайте тенистые места, где можно спрятаться от палящего солнца. Защищайте лапы от раскаленного асфальта: для этого подойдет специальная обувь или защитный воск», — рекомендовал эксперт.

Кроме того, Голубев заметил, что владельцам собак с густой длинной шерстью не нужно делать короткие стрижки питомцам, так как шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. В жару достаточно хорошо вычесывать питомца, удаляя подшерсток.

В попытке помочь собаке остыть в жару, не стоит также усаживать ее под кондиционер или вентилятор: питомец может простудиться. Переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Это чревато не только простудными заболеваниями, но и воспалением легких или пиелонефритом, добавил кинолог. Достаточно разместить собаку в хорошо проветриваемом помещении, спрятав от прямых солнечных лучей.

Собака в жаркую погоду будет больше потреблять жидкости. Очень важно обеспечить питомцу доступ к свежей питьевой воде: это касается как прогулок, так и нахождения дома. В воду также можно добавить несколько кусочков льда, чтобы она оставалась прохладной.

«Контролируйте активность питомца в жаркие дни. Снижайте нагрузки на собак, любые активные игры переносите на вторую половину дня. Даже молодые питомцы могут почувствовать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, если вы будете заниматься на жаре. Занимайтесь с питомцем рано утром или поздно вечером, также вы можете выбирать для тренировок крытые, хорошо проветриваемые площадки», — заключил Голубев.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

В июне прошлого года Голубев рассказал «Известиям», что в России запрещено брать с собой на пляж животных, исключением являются лишь собаки-поводыри. Между тем, есть места, где запрещено купаться людям, но разрешено гулять с собаками. Находясь на водоеме с собакой, специалист призвал избегать долгого нахождения на солнце и купания в опасных местах. Также он призвал следить за тем, чтобы питомец не пил воду из водоемов из-за риска отравления.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023