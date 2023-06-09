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Путин констатировал, что украинское наступление началось

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Фото: ТАСС/Ситдиков Рамиль
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Президент России Владимир Путин констатировал, что украинское наступление началось. Об этом он заявил журналистам после встречи с главами делегаций СНГ и ЕАЭС в Сочи 9 июня.

По его словам, об этом говорит использование стратегических резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом президент указал, что при высокой интенсивности боев все предпринятые попытки контрнаступления провалились.

«Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», — заявил глава государства.

Кроме того, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие «классический» показатель, подчеркнул президент.

«В данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют», — признался Путин.

Российский лидер также отметил мужество и героизм бойцов, правильную организацию и управление войсками, а также высокую эффективностью отечественных вооружений.

Наряду с этим глава государства добавил, что российское военное руководство оценивает ситуацию с контрнаступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя.

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Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

Вместе с тем командующий группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ запорожского направления генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что для отражения наступления привлекались бомбардировщики и штурмовая авиация Российской армии.

Как уточнил командующий, общие потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три Leopard, и более 10 боевых машин пехоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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