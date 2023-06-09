Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин предложил развивать бренд «Сделано в СНГ»
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе
Мир
Правительство Швеции допустило дислокацию войск НАТО в стране до вступления в альянс
Политика
Путин указал на значимость укрепления технологического суверенитета стран СНГ
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
Глава МИД Эстонии Рейнсалу запретил въезд в страну патриарху Кириллу
Политика
В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине
Экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ
Политика
Кандидата в мэры Москвы выдвинут на предвыборной конференции отделения ЕР

Эксперт рассказал о стабилизации цен на отдых в Турции

Эксперт Мурадян: цена на отдых в Турции стабилизировалась
0
Фото: ТАСС/Олег Елков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена на отдых в Турции стабилизировалась и уже не вызывает столь шоковую реакцию путешественников, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян 9 июня.

По его словам, в июне продажи туров в эту страну увеличились. По разным прогнозам операторов, наблюдается от 50 до 80% больше бронирований именно на турецком направлении, уточнил эксперт.

При этом он не исключил, что будет замедление бронирований туров в Египет и часть туристов пересмотрит краткосрочные планы, переориентировавшись на посещение Турции.

«На текущей момент можно сказать, что цена в Турции стабилизировалась и уже не вызывает столь аномальную шоковую реакцию потребителя. В среднем она на бюджетный и средний сегмент колеблется на уровне 100 тыс. до 240 тыс. [рублей] на двоих за десятидневное путешествие», — объяснил Мурадян.

Говоря о наличии номеров, он отметил, что проблемы уже наблюдаются на июль–август в сегменте де-люкс (премиальные пятизвездочные гостиницы). Снижения цен на отдых в этих гостиницах не ожидается, вероятно, наоборот, будет наблюдаться небольшой рост стоимости, спрогнозировал вице-президент АТОР. В то же время в бюджетном сегменте фиксируется снижение, продиктованное стимулированием продаж, однако через 2–3 недели постепенно, по мере заполнения номеров, цены снова будут повышаться, добавил эксперт.

«Поэтому ждать, что через три недели на июль будет дешевле купить, — это, наверное, неверное убеждение. Потому что закладная стоимость билетов сейчас понижена от той, которую операторы видят себе оптимальной», — подчеркнул Мурадян.

Глубина бронирований, кроме отелей сегмента де-люкс, небольшая и в среднем составляет 2–3 недели. Как объяснил эксперт, это значит, что в настоящее время идут уже продажи июльского сегмента, и вполне возможно появление отдельных горячих предложений по ряду бюджетных и средних отелей на июнь.

«В остальном единственный фактор, который сейчас существенно влияет на продажи, — это дестабилизация курса рубля, который продолжает падение по отношению к евро и доллару и бьет по кошельку туристов», — заключил Мурадян.

Час шик: Турция сравнялась в цене с экзотическими странами
Отели в республике обходятся россиянам дороже, чем европейцам

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что, согласно исследованию «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни», в рейтинге популярных отпускных направлений у российских путешественников лидируют курорты Черного моря, Турция и Египет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023