Эксперт рассказал о стабилизации цен на отдых в Турции

Цена на отдых в Турции стабилизировалась и уже не вызывает столь шоковую реакцию путешественников, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян 9 июня.

По его словам, в июне продажи туров в эту страну увеличились. По разным прогнозам операторов, наблюдается от 50 до 80% больше бронирований именно на турецком направлении, уточнил эксперт.

При этом он не исключил, что будет замедление бронирований туров в Египет и часть туристов пересмотрит краткосрочные планы, переориентировавшись на посещение Турции.

«На текущей момент можно сказать, что цена в Турции стабилизировалась и уже не вызывает столь аномальную шоковую реакцию потребителя. В среднем она на бюджетный и средний сегмент колеблется на уровне 100 тыс. до 240 тыс. [рублей] на двоих за десятидневное путешествие», — объяснил Мурадян.

Говоря о наличии номеров, он отметил, что проблемы уже наблюдаются на июль–август в сегменте де-люкс (премиальные пятизвездочные гостиницы). Снижения цен на отдых в этих гостиницах не ожидается, вероятно, наоборот, будет наблюдаться небольшой рост стоимости, спрогнозировал вице-президент АТОР. В то же время в бюджетном сегменте фиксируется снижение, продиктованное стимулированием продаж, однако через 2–3 недели постепенно, по мере заполнения номеров, цены снова будут повышаться, добавил эксперт.

«Поэтому ждать, что через три недели на июль будет дешевле купить, — это, наверное, неверное убеждение. Потому что закладная стоимость билетов сейчас понижена от той, которую операторы видят себе оптимальной», — подчеркнул Мурадян.

Глубина бронирований, кроме отелей сегмента де-люкс, небольшая и в среднем составляет 2–3 недели. Как объяснил эксперт, это значит, что в настоящее время идут уже продажи июльского сегмента, и вполне возможно появление отдельных горячих предложений по ряду бюджетных и средних отелей на июнь.

«В остальном единственный фактор, который сейчас существенно влияет на продажи, — это дестабилизация курса рубля, который продолжает падение по отношению к евро и доллару и бьет по кошельку туристов», — заключил Мурадян.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что, согласно исследованию «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни», в рейтинге популярных отпускных направлений у российских путешественников лидируют курорты Черного моря, Турция и Египет.