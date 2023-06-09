В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами

В Кольском районе Мурманской области перевернулся рейсовый автобус маршрута № 104, погибших нет. Об этом сообщил 9 июня губернатор региона Андрей Чибис.

«Там находилось 25 пассажиров. Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Чибис в своем Telegram-канале.

На месте аварии находятся три машины скорой помощи. По данным пресс-службы главного управления МЧС РФ по региону, в ДТП пострадали 13 человек. Двое из них были доставлены в Кольскую центральную районную больницу, 11 человек получили помощь амбулаторно.

Ранее, 27 мая, в результате аварии с участием рейсового автобуса в Чердаклинском районе Ульяновской области пострадали семь человек. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения.