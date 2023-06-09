Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин предложил развивать бренд «Сделано в СНГ»
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе
Мир
Правительство Швеции допустило дислокацию войск НАТО в стране до вступления в альянс
Политика
Путин указал на значимость укрепления технологического суверенитета стран СНГ
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
Глава МИД Эстонии Рейнсалу запретил въезд в страну патриарху Кириллу
Политика
В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине
Экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ
Политика
Кандидата в мэры Москвы выдвинут на предвыборной конференции отделения ЕР

Авиакомпания Mahan Air запустила рейсы Петербург — Тегеран

Авиакомпания Mahan Air открыла рейсы между Петербургом и Тегераном
0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранская авиакомпания Mahan Air запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщила в пятницу, 9 июня, управляющая компания аэропорта «Пулково» ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«Компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщает о встрече первого рейса из Тегерана авиакомпании Mahan Air», — говорится в сообщении на сайте компании.

Это уже третий перевозчик, который будет выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и столицей Ирана. Mahan Air будет выполнять перелеты в Тегеран один раз в неделю — по пятницам. Ранее в Иран из Петербурга впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.

Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Какие регионы рискуют потерять часть транспортного сообщения

Ранее, 6 июня, в ОАК сообщили, что первый полет самолета SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель после того, как оборудование лайнера будет проверено на земле. Впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146, при этом корпорация стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). В нем замещено около 40 иностранных систем и компонентов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023