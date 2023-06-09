Авиакомпания Mahan Air запустила рейсы Петербург — Тегеран

Иранская авиакомпания Mahan Air запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщила в пятницу, 9 июня, управляющая компания аэропорта «Пулково» ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«Компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщает о встрече первого рейса из Тегерана авиакомпании Mahan Air», — говорится в сообщении на сайте компании.

Это уже третий перевозчик, который будет выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и столицей Ирана. Mahan Air будет выполнять перелеты в Тегеран один раз в неделю — по пятницам. Ранее в Иран из Петербурга впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.

Ранее, 6 июня, в ОАК сообщили, что первый полет самолета SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель после того, как оборудование лайнера будет проверено на земле. Впервые SSJ-NEW будет запущен на франко-российских двигателях SaM146, при этом корпорация стремилась заменить все импортные детали, поэтому второй полет пройдет уже на отечественных двигателях ПД-8.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). В нем замещено около 40 иностранных систем и компонентов.