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В Госдуме отреагировали на решение передать Украине скифское золото

Депутат Госдумы Романов: РФ всеми способами будет добиваться возврата скифского золота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия будет всеми способами, в том числе военными, добиваться возврата своей собственности, в том числе скифского золота. Об этом в разговоре с «Известиями» 9 июня заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Михаил Романов.

Ранее в этот день было опубликовано постановление Верховного суда Нидерландов, который оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

«Сейчас все судебные решения, связанные с Россией, полностью необъективны, ангажированы политикой Штатов против России. Никакой справедливой оценки нет. Правовой мир рухнул, когда начались санкции, изъятие наших активов, нашей собственности в Европе. Без суда, без законных оснований — действует рейдерский, бандитский режим. РФ будет всеми способами, в том числе военными, добиваться возврата нашей собственности. Крым всегда был российским. И эти реликвии — часть нашего исторического достояния», — заявил Романов.

Он отметил, что после того, как Россия победит в СВО и полностью уничтожит нацистский режим, диалог с Западом будет уже другой и этот актив, как и многие другие, вернется в Россию.

По его словам, решение суда Нидерландов будет обжаловано, но «очевидно, что марионеточный режим, такой же, как на Украине и в странах Евросоюза, не предполагает справедливости и закона».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, в свою очередь, отметил, что решения европейских судов по отношению к России предсказуемы.

«Я лично предполагал, что решение верховного суда будет именно таким. Это было ясно изначально, по решениям низших инстанций. Россия в этой ситуации, естественно, не может предпринять чего-либо, именно учитывая отсутствие непредвзятого международного инструмента для рассмотрения подобного рода споров», — заявил Шолохов.

По его мнению, сейчас разрешить данную ситуацию «можно лишь одним путем».

«Давайте подождем безусловного решения этого вопроса, в котором не сомневается ни один здравомыслящий человек. И пусть тогда золото пока находится в Киеве, а дальше мы решим, куда его определить. Крымское золото — одна из проблем, которые могут быть решены только таким способом», — подытожил Шолохов.

«Скифскую коллекцию следует вернуть туда, откуда она вывезена»
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Споры из-за принадлежности скифского золота возникли, когда в феврале 2014 года около 2 тыс. экспонатов были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. И после воссоединения Крыма с Россией экспонаты так и не были переданы обратно. В октябре 2021 года Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям крымского полуострова.

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