В Эгейском море нашли пропавшую подлодку времен ВОВ

Пропавшая во время Второй мировой войны британская подводная лодка H.M.S. Triumph была найдена в Эгейском море. Об этом сообщил 7 июня, греческий телеканал ERT-1.

Известно, что подлодка пропала в 1942 году вместе с 64 членами экипажа. Ее предназначение заключалось в перевозке и эвакуации британских солдат из Греции на Ближний Восток.

Спустя почти 80 лет ее обнаружила команда дайверов центра Planet Blue — Diving Center под руководством инструктора по дайвингу Костаса Токтаридиса.

Остов судна был обнаружен на глубине 203 м рядом с островами Кеа и Китнос.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что в Южно-Китайском море у берегов Филиппин обнаружены обломки японского торгового судна Montevideo Maru с более чем 1 тыс. военнопленными на борту, которое затонуло еще в годы Второй мировой войны.