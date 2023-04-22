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Найдено затонувшее в годы Второй мировой войны судно с 1060 пленными

В Южно-Китайском море найдено затопленное США в 1942 году судно
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Фото: commons.wikimedia.org
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В Южно-Китайском море у берегов Филиппин обнаружены обломки японского торгового судна Montevideo Maru с более чем 1 тыс. военнопленными на борту, которое затонуло еще в годы Второй мировой войны. Как сообщил 22 апреля телеканал CNN, поиски погибших не прекращались на протяжении 81 года.

Отыскать обломки корабля удалось команде экспедиции Silentworld при помощи современных технологий. Останки находятся на глубине 4 тыс. м.

Известно, что судно Montevideo Maru затонуло 1 июля 1942 года, когда на его борту находились 1060 военнопленных из 16 стран. При этом 850 из них были с территории Новой Гвинеи, ранее принадлежавшей Австралии. Корабль не был отмечен как судно, которое перевозило пленных, в связи с чем по нему выстрелила американская подводная лодка.

Как отметил заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз, отсутствие сведений о местонахождении судна долгое время мучило семьи погибших, поэтому его поиски не останавливались.

«О 850 австралийских военнослужащих, которые были на борту судна, никогда не забывали. Мы будем помнить о них», — указал Марлз в Twitter.

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20 августа 2022 года сообщалось, что в Европе обмелела река Дунай. Это привело к тому, что из-под воды показались остовы военных кораблей времен Второй мировой войны. Так, в районе сербского Прахово были обнаружены останки 20 военных кораблей, которые затонули на дне реки в 1944 году, когда войска нацисткой Германии отступали от сил СССР.

5 мая 2019 года стало известно, что экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» нашла в Финском заливе вблизи острова Большой Тютерс советскую подводную лодку, затонувшую в 1942 году. Подлодка Щ-302 «Окунь» подорвалась на мине при выходе на боевое задание. Погибли все 37 членов экипажа. Лодка вошла в грунт под углом 20 градусов на глубине 67 м.

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